Portugal foi o país da União Europeia que menos cresceu na agricultura biológica

No período de 2012 a 2018, a área de agricultura biológica cresceu 6,1% em Portugal © Gustavo Bom/Global Imagens (arquivo)

Por TSF 10 Fevereiro, 2020 • 17:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal foi o país que menos expandiu a agricultura biológica, em comparação com o crescimento global da União Europeia. Em seis anos, a área ocupada cresceu 6,1%, face a 34%, em todo o espaço comunitário. Segundo dados do Eurostat, este modo de cultivo representa apenas 5,9% do total da superfície agrícola útil, abaixo da média europeia, a que corresponde 7,5%.

De acordo com a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica e o Plano de Ação, em vigor desde 2017, o país foi um dos cinco Estados-membros em que a área foi inferior a 10%. Além de Portugal, também a Polónia e o Reino Unido perderam terreno no período entre 2012 e 2018.

Por outro lado, o Ministério da Agricultura disse ao Jornal de Notícias que as 58 medidas previstas pelo Governo "não visam unicamente o aumento da área". A Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural reforçou que estavam executadas 22% das medidas até ao final de dezembro e 35% em desenvolvimento.

Apesar da fraca expansão da área de cultivo, de 200.833 hectares, em 2012, para 213.118 hectares, em 2018, o número de produtores registados cresceu 68%, também de acordo com o Eurostat.

Em declarações ao Jornal de Notícias, o presidente da Agrobio - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, Jaime Ferreira, atribuiu o "fraco crescimento" à "falta de incentivo e de apoio por parte dos diferentes governos". Considera igualmente que as medidas de apoio só avançaram durante 2015. Desde esse ano que os fundos monetários foram conseguidos diretamente pelos agricultores que investiram em "pastagens biológicas, para criação de animais", alertou o dirigente.

Jaime Ferreira afirmou ainda que a falta de aposta neste modo de cultivo comprova a baixa produção que existe no país,acrescentando: "Continua a não haver produtos biológicos no mercado, quando há cada vez mais consumidores interessados." No entanto, a realidade pode vir a ser atenuada este ano. No Orçamento do Estado para 2020, aprovado na última quinta-feira, o PAN propôs a atribuição de 900 mil euros para apoiar a conversão de sistemas convencionais à prática da agricultura biológica.