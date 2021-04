Portugal já administrou 3 milhões de vacinas contra a Covid-19

Vacina contra a Covid-19 (Rui Manuel Fonseca/Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal, adiantou que já esta terça ou quarta-feira atingir-se-á os 3 milhões de vacinas inoculadas no Continente, e que, se tivermos em conta as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, este valor já foi até atingido.

Durante a sessão de apresentação sobre a "Situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal", que decorreu, esta manhã, na sede do Infarmed, em Lisboa, Gouveia e Melo fez o ponto de situação do processo de vacinação.

Além de adiantar que já foram administrados 3 milhões de vacinas, o coordenador da task force referiu ainda que, no final desta semana, mais de 22% da população já terá recebido a primeira dose da vacina.

O vice-almirante explicou ainda que continuam as reservas para a toma da segunda dose da vacina continuam a ser geridas ao mínimo, para antecipar a proteção da população.

No segundo trimestre deste ano, ficaram disponíveis, em Portugal, 9,2 milhões de vacinas - mas, sublinha Gouveia e Melo, o limite de idades a que cada vacina pode ser aplicada pode condicionar, para já, o uso de pelo menos 0,5 milhões de doses (e no terceiro trimestre, serão ainda mais as doses condicionadas pelo limite de idades). Por este motivo, poderá haver uma redução do ritmo de vacinação e um atraso na meta de proteção de 70% da população, embora a task force mantenha, para já, o final do verão, entre agosto e setembro, como prazo para atingir esta meta.

