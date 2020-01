Portugal já está a preparar-se para responder a surto de coronavírus

Marta Temido, ministra da Saúde © Paulo Spranger/Global Imagens

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirma que já estão a ser tomadas em Portugal medidas de resposta à nova pneumonia viral detetada na China. Em declarações aos jornalistas, Marta Temido garantiu, esta manhã, que a Direção-Geral de Saúde prestará mais esclarecimentos sobre o assunto, se assim se justificar.

"Estamos a acompanhar a situação com grande atenção", declarou a ministra.

"Hoje há uma reunião da Organização Mundial de Saúde (OMS) que terminará com mais informação. Nós próprios estamos a instalar algumas respostas específicas, mas a Direção-Geral de Saúde irá dando mais pormenores", adiantou a governante.

O número de vítimas mortais com o novo tipo de pneumonia subiu esta terça-feira para seis, com a morte de dois pacientes, enquanto o número total de infetados ascendeu a 291, revelaram as autoridades chinesas.

A ansiedade em torno da doença aumentou depois de um especialista do Governo chinês ter assumido que o novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais, é transmissível entre seres humanos.

A Organização Mundial de Saúde convocou uma reunião de peritos para avaliar se o surto de coronavírus na China constitui uma emergência de saúde pública internacional. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, convocou o Comité de Emergência da organização para que avalie esta possibilidade e as recomendações a seguir se for declarada a emergência de saúde pública internacional, aplicável às epidemias mais graves.