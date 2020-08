Portugal já fez cerca de 1,9 milhões de testes à Covid-19

© Pedro Correia/Global Imagens

Portugal já realizou cerca de 1,9 milhões de testes de rastreio à Covid-19, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que assegurou não ter havido uma redução da capacidade de testagem em agosto.

Na conferência de imprensa de atualização sobre a evolução da pandemia no país, o governante adiantou que a média de testes neste mês se situa "nos 13.600 por dia", realizados por uma centena de laboratórios públicos, privados e universitários/militares, e que a capacidade laboratorial será ainda reforçada nos próximos meses.

"Desde 01 de março foram feitos cerca de 1,9 milhões de testes de diagnóstico à Covid em Portugal. Apesar de ser um período de férias por excelência, em agosto, não houve um decréscimo da testagem", explicou, detalhando a distribuição dos testes: "47,4% dos testes são feitos em laboratórios públicos, 40,5% em laboratórios privados e 12,1% em laboratórios da academia e militares. Esta rede será, porém, expandida no âmbito da estratégia integrada outono-inverno".

Relativamente a outras estatísticas sobre a pandemia no país, António Lacerda Sales revelou que a taxa de letalidade global é agora de 3,2%, sendo que a taxa de letalidade acima dos 70 anos está atualmente nos 15,5%.

Paralelamente, o secretário de Estado da Saúde disse que a situação da propagação do vírus nos lares de idosos "mantém alguma estabilidade", mas assegurou que as autoridades continuam "a acompanhar com atenção os surtos no terreno", valorizando o trabalho em articulação com a Segurança Social, as instituições e as câmaras municipais.

"Há 70 estruturas residenciais para pessoas idosas com casos positivos, o que corresponde a 2,8% do universo de estruturas residenciais para idosos em Portugal. São 532 utentes e 229 profissionais destas unidades positivos. 102 utentes estão internados em unidades hospitalares", precisou.

Portugal regista hoje mais quatro mortes por Covid-19 e 219 novos casos confirmados de infeção em relação a quinta-feira, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), hoje divulgado.

De acordo com o boletim da DGS, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 55.211 casos de infeção confirmados e 1.792 mortes.