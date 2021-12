Portugal já tem 34 casos associados à variante Ómicron

Por TSF 03 Dezembro, 2021 • 21:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As autoridades de saúde identificaram mais 15 casos da variante Ómicron em Portugal. A informação consta no relatório das linhas vermelhas divulgado pelo Instituto Ricardo Jorge.

"A variante Delta (B.1.617.2) é a variante dominante em todas as regiões, com uma frequência relativa de 100% (em atualização) dos casos avaliados na semana 46/2021 (15 a 21 de novembro) em Portugal. A situação epidemiológica da variante Ómicron encontra-se ainda em evolução e investigação. No que diz respeito à variante Ómicron, às 18h do dia atual, estão identificados um total de 34 casos", lê-se no documento enviado à TSF.