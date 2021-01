Portugal já terá pedido ajuda a hospitais espanhóis para transferir doentes

© Rui Oliveira/Global Imagens

Ainda que não de forma oficial, já terá sido pedida ajuda aos hospitais espanhóis para a eventual transferência de doentes com Covid-19, assegura o presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, em declarações ao jornal espanhol La Voz de Galicia.

A ministra da saúde afirmou esta segunda-feira que o Governo está a "acionar todos os mecanismos" à sua disposição a nível internacional para lidar com o agravamento da crise pandémica, não excluindo o envio de doentes com Covid-19 para outros países.

João Gouveia, presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, garante que os passos iniciais do processo de transferência já estão em curso. "O pedido de ajuda já começou, embora não seja oficial, consta-me que sim", disse o responsável ao jornal espanhol.

"O processo a nível europeu pode demorar vários dias a concretizar-se e a situação portuguesa não nos permite esperar mais", alerta.

João Gouveia considera "lógico" que a transferência de doentes "seja feita por via rodoviária entre hospitais que estão próximos da fronteira", uma vez que outros países europeus já ativaram esse tipo de mecanismo de apoio.

Se assim for, doentes com Covid-19 internados no distrito de Viana do Castelo podem ser transferidos para o hospital de Vigo, pacientes de Bragança podem ser enviados para Zamora e nos distritos fronteiriços do Alentejo - Portalegre, Évora ou Beja - é provável que os doentes sejam encaminhados para Badajoz ou Sevilha.

Questionado pelo La Voz de Galicia se já foi pedido apoio a algum hospital espanhol, o gabinete de Marta Temido respondeu apenas que está a considerar "todas as possibilidades", reafirmando que "num quadro de apoio externo, os mecanismos de cooperação europeia são uma possibilidade, dependendo da evolução que se verificar".

Esta segunda-feira, quando questionada sobre se o Governo está a equacionar enviar doentes para outros países, a ministra da Saúde lembrou que Portugal, geograficamente, tem uma "situação distinta" de outros países do centro da Europa, onde, "mesmo em situação normal, aspetos como a circulação transfronteiriça de doentes já acontece como uma realidade simples".

"Estamos num extremo de uma península e, portanto, com maiores constrangimentos geográficos, mas de qualquer forma, há mecanismos e há formas de obter auxílio e de enquadrar formas de colaboração e, naturalmente, que as estamos a equacionar", admitiu Marta Temido.

Em declarações à agência Lusa, a administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho informou que a situação do hospital de Santa Luzia é "crítica", mas garantiu que ainda não houve necessidade de transferir doentes para unidades hospitalares na Galiza.

