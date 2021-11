Portugal mantém voos com Angola e Moçambique por estarem fora da lista de Bruxelas

A Comissão Europeia vai propor a suspensão de voos da África Austral com destino à União Europeia © André Luís Alves / Global Imagens

Cinco países - Áustria, Itália, Israel, Singapura e França - proibiram a entrada de viajantes provenientes de Moçambique, mas Portugal não prevê, para já, fazer o mesmo. Contudo, o Governo tem estado em contacto com Angola e Moçambique.

"Para já, nenhum deles está na lista que a Comissão Europeia propôs. Queremos garantir que mantemos o bom fluxo que temos, em particular com Angola e Moçambique. Na primeira lista que foi divulgada, nem Moçambique nem Angola constavam", explicou António Costa.

No final da cerimónia dos 30 anos da Volkswagen Autoeuropa, que decorreu em Palmela, distrito de Setúbal - e que contou também com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa foi questionado sobre a nova variante do coronavírus B.1.1.529, identificada inicialmente na África do Sul.

A Comissão Europeia vai propor a suspensão de voos da África Austral com destino à União Europeia devido ao aparecimento de uma nova variante do SARS-CoV-2, causador da Covid-19, anunciou na manhã desta sexta-feira a presidente da instituição.

As autoridades de saúde belgas detetaram a 22 deste mês um caso da nova variante do coronavírus B.1.1.529, identificada inicialmente na África do Sul, revelou esta sexta-feira o ministro da Saúde Pública belga, Frank Vandenbroucke.

É o primeiro caso relacionado com esta nova variante identificado na Europa. Cerca de 30 mutações desta nova variante já foram identificadas em lugares como a África do Sul, Botswana ou Hong Kong, o que tem gerado preocupação a nível mundial e imposição, por parte de países europeus, de restrições a viajantes oriundos de países da África Austral.

