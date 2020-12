Governo quer reverter quarentena obrigatória para emigrantes na Suíça depois do Natal

"O que nós esperamos é que, ainda a tempo do Natal, a Suíça possa levantar este impedimento" © Homem de Gouveia/Lusa

Por Sónia Santos Silva e Catarina Maldonado Vasconcelos 15 Dezembro, 2020 • 15:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo português promete não baixar os braços, e, até ao Natal, tentará demover as autoridades suíças para que Portugal seja retirado da lista vermelha de países obrigados ao cumprimento de uma quarentena.

Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, garantiu, em declarações à TSF, que Executivo está a empreender todos os esforços para que os emigrantes portugueses na Suíça possam vir a Portugal na quadra natalícia sem qualquer constrangimento depois no regresso.

"O nosso embaixador tem estado com contactos frequentes, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros está também a fazer esse

trabalho de contactar as autoridades", afiança Berta Nunes. A governante espera que até à data festiva Portugal se veja livre das obrigações de quarentena de dez dias. "O que nós esperamos é que, ainda a tempo do Natal - esse é o objetivo -, a Suíça possa levantar este impedimento, para que os portugueses viajem, porque, na verdade, é difícil para qualquer português que quer ir passar o Natal depois ter de passar dez dias de quarentena obrigatória."

Ouça as garantias de Berta Nunes, sobre os esforços da Tutela. 00:00 00:00

Berta Nunes compreende que a quarentena "inviabiliza para muitos a vinda" a Portugal com muitos portugueses a desistir já da viagem. Para a secretária de Estado, faria sentido que a Suíça voltasse atrás, até porque, defende, as restrições impostas, com base nos critérios epidemiológicos, não fazem sentido.

Quando foi tomada, a decisão "avaliou um período de 16 a 29 de novembro, em que nós tínhamos uma taxa de novos casos por cem mil habitantes um pouco superior à da Suíça". Portugal tinha, à data, uma taxa de 763 novos casos por cem mil habitantes, e a Suíça tinha 711. "Desde essa altura, e mesmo quando foi tomada essa decisão, a 4 de dezembro, a situação já se tinha invertido", argumenta a representante do Governo. Portugal tinha então uma taxa de 628, contra a taxa de 633 da Suíça.

A governante argumenta, com números, o que deve deixar Portugal fora da lista. 00:00 00:00

"Essa diferença, a favor de Portugal, tem vindo até a ser cada vez maior", vinca Berta Nunes, que considera que "não há qualquer justificação para ser Portugal ser mantido nesta lista vermelha".

A secretária de Estado defende que, mesmo analisando os critérios do país, só deveriam ser incluídos na lista Estados com mais casos do que a Suíça.

Já sobre a decisão do Governo, que decidiu prolongar até ao final do ano as medidas restritivas que estão em vigor para quem chegar a Portugal de avião, vindo de países fora da União Europeia e do Espaço Schengen, Berta Nunes justifica afirmando que a situação em alguns países não permite outra opção.

A secretária de Estado fala de uma "situação muito difícil", com as comunidades, tais como os Estados Unidos e o Brasil, em impasses "complicados".

"Até a África do Sul volta agora a ter um aumento de casos", exemplifica. Berta Nunes revela que "exigir um teste negativo a 72 horas antes de embarcar" não tem levantados problemas, até porque há outra opção: os cidadãos portugueses podem também fazer o teste pelos próprios meios.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19