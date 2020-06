Portugal não cumpre as metas para reduzir a desigualdade de género

Conselho Europeu sobre as metas europeias para reduzir disparidade salarial © © StartupStockPhotos/Pixabay

O Conselho da Europa considera que Portugal não está a cumprir as metas europeias para reduzir a disparidade salarial entre homens e mulheres. Num relatório citado pelo jornal Público, a instituição diz ainda que o país está a violar o compromisso, que assumiu há quase 20 anos, de promover a igualdade de salários em Portugal, apesar das medidas adotadas.

O relatório a que o jornal Público teve acesso mostra que as autoridades portuguesas sempre reconheceram a diferença salarial entre homens e mulheres e garantem que fizeram todos os esforços para reduzi-la.

O Conselho da Europa dá como exemplo o aumento do número de casos que são julgados em tribunal, a fiscalização da Autoridade para as Condições de Trabalho e as ações de formação realizadas ao longos dos anos, algo, refere o relatório, que é insuficiente face ao acordado há duas décadas.

O país terá falhado o cumprimento da carta social europeia assinada há quase 20 anos porque as medidas, embora possam até ter sido adotadas, não resultaram num progresso visível. A diferença de salários por género cresceu consideravelmente entre 2010 e 2016, em vez de diminuir.

A queixa não é apenas contra Portugal. Foram analisados outros 14 países europeus e todos, com exceção da Suécia, estão em violação do compromisso de reduzir diferenças no pagamento do salário.

Segundo o relatório, a única vitória de Portugal está relacionada com a representação equilibrada de mulheres em cargos de chefia em empresas privadas, onde o Conselho da Europa considera que o país teve progressos suficientes.