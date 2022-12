Portugal não deu hipótese à Suíça, cinco detidos no Ministério da Defesa e outros destaques TSF

Rafael Leão marcou um dos seis golos de Portugal © José Sena Goulão/Lusa

Por TSF 06 Dezembro, 2022 • 21:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Gonçalo Ramos gosta de fingir que dispara duas armas - ainda que imaginárias - quando marca golos. Já a Suíça é um país que historicamente não gosta de disparar nem de ser alvejado. Mas esta noite nem teve hipóteses. O avançado português de 21 anos assinou um hat trick - o primeiro do Mundial - na vitória portuguesa por 6-1, que teve também golos de Pepe, Guerreiro e Leão, e fez história no jogo que garantiu a presença portuguesa nos quartos de final do Mundial. A seleção marroquina - que deixou Espanha pelo caminho - é o adversário que se segue.

Ronaldo não entrou no onze inicial, mas o selecionador português Fernando Santos garante que colocar Cristiano Ronaldo no banco de Portugal frente à Suíça é apenas uma "opção estratégica" e "não está nada ligada" aos protestos do jogador quando foi substituído, no último jogo da fase de grupos, frente à Coreia do Sul.

No outro jogo dos oitavos, Marrocos venceu a Espanha e qualificou-se para os quartos de final. O jogo terminou o tempo regulamentar empatado a zeros, mas na lotaria das grandes penalidades os marroquinos levaram a melhor e venceram por 3-0. Uma panenka do lateral Hakimi enganou completamente o guardião espanhol Unai Simón.

A Polícia Judiciária realizou 59 buscas relacionadas com suspeitas de práticas criminosas no exercício de funções públicas em Lisboa, Porto, Alter do Chão, Almada e Comporta, que resultaram em cinco detenções. Outras 19 pessoas foram constituídas arguidas.

Ouvido no Parlamento, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, garantiu que o Governo não tem qualquer indício de que haja uma "infiltração intencional" nas forças de segurança de movimentos racistas, depois de revelados atos de discriminação por elementos da PSP e da GNR.

Nos últimos três anos foram demitidos ou aposentados 107 elementos das forças de segurança por comportamentos lesivos dos valores fundamentais do Estado de Direito.

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde decidiu demitir todos os diretores do Hospital de Santa Maria, avançou a SIC Notícias.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), reunido em assembleia-geral, manteve a greve marcada para quinta e sexta-feira e aprovou a marcação de pelo menos cinco dias de greve até 31 de janeiro.

A atriz Kirstie Alley, que ganhou um Emmy pelo seu papel na série televisiva "Cheers" e participou em filmes como "Olha Quem Fala", morreu aos 71 anos.

O Governo cumpriu o prazo e já adjudicou os sete lotes do concurso para prestação de serviços de operação e manutenção da rede ​​​​​​​SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal), exclusiva do Estado para o controlo de situações de emergência e segurança.