Portugal no top 10 das melhores águas balneares da Europa. Conheça a lista

© Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Por Carolina Quaresma 14 Junho, 2022 • 09:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal está em 10.º lugar na lista dos melhores países para ir a banhos, segundo um relatório divulgado pela Agência Europeia do Ambiente (AEA), que revela que a qualidade das águas balneares da Europa melhorou "consideravelmente" nas últimas décadas, sendo que quase 85% dos locais de banho europeus são classificados como "excelentes".

Portugal surge em 10.º lugar, com 88,5%, à frente de Itália (87,9%) e Espanha (87,4%), que estão em 12.º e 13.º lugares, respetivamente. A França ficou ainda mais abaixo no ranking, com 75,7%, enquanto a Polónia ficou com a classificação mais baixa (44,5%), atrás da Eslováquia, com 50%, e da Hungria, com 60,2%.

Por outro lado, a Áustria, conhecida pela beleza dos seus lagos, está no topo desta lista, com 97,7% das suas águas consideradas como "excelentes". Logo a seguir na tabela, surgem Malta, Grécia, Croácia e Chipre.

Foram monitorizados quase 22 mil pontos de banho da União Europeia, Albânia e Suíça. Depois de abandonar a UE, o Reino Unido esteve ausente do relatório pela primeira vez.

Segundo a CNN, a avaliação foi elaborada pela AEA em conjunto com a Comissão Europeia. As autoridades locais e nacionais recolheram amostras de água durante a época balnear e foram feitas análises quanto aos tipos de bactérias que indicam poluição por esgotos e criação de gado.

De acordo com os padrões da União Europeia, as águas foram avaliadas como "excelentes", "boas", "suficientes" ou "más".

Os locais que foram classificados como "pobres" ao longo de cinco anos consecutivos devem encerrar permanentemente, algo que aconteceu com 31 pontos de banho na Itália, oito na França e dois nos Países Baixos.

Esta regra faz parte da Diretiva Águas Balneares, que foi adotada em 2006 e que fez com que a percentagem de locais com águas "excelentes" crescesse continuamente desde então.

Confira a lista das águas balneares mais limpas da Europa:

1. Áustria (97,7%)

2. Malta (96,6%)

3. Grécia (95,8%)

4. Croácia (95,7%)

5. Chipre (93,3%)

6. Dinamarca (91,9%)

7. Alemanha (90,4%)

8. Bulgária (89,8%)

9. Lituânia (89,2%)

10. Portugal (88,5%)

11. Finlândia (88,1%)

12. Itália (87,9%)

13. Espanha (87,4%)

14. Roménia (84%)

15. Eslovénia (83%)

16. Suíça (82,5%)

17. Luxemburgo (82,4%)

18. República Checa (81,3%)

19. Bélgica (78,7%)

20. Irlanda (77,7%)

21. França (75,7%)

22. Suécia (75,5%)

23. Países Baixos (73,8%)

24. Letónia (73,2%)

25. Albânia (68,1%)

26. Estónia (67,7%)

27. Hungria (60,2%)

28. Eslováquia (50%)

29. Polónia (44,5%).