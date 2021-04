Portugal nunca teve tantas vacinas por administrar. São mais de 300 mil

© AFP

Portugal nunca teve tantas vacinas por administrar contra a covid-19, de acordo com o último relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) que também indica que 13% da população portuguesa já recebeu uma dose e 6% as duas doses.



De uma semana para a outra a diferença entre vacinas recebidas e distribuídas mais que duplicou: de 130 mil para 348 mil doses, ou seja, de longe, o número mais alto desde que, há dois meses, a DGS começou a revelar estes relatórios semanais.

Na última semana foram administradas 220 mil doses, menos 55 mil que na semana anterior pelo que, na prática, Portugal está a receber mais vacinas, mas a administrar não tantas como no passado recente.



Na divisão por idades, 85% dos mais velhos, com mais de 80 anos, já receberam pelo menos uma dose e 44% as duas doses que garantem a imunização completa.

Em todas as outras idades as taxas de vacinação contra a covid-19 com uma ou duas doses são muito mais baixas: 18% dos 65 aos 79 anos; 16% dos 50 aos 64; 11% dos 25 aos 49; e 4% dos 18 aos 24.



Recorde-se que para o próximo fim de semana está marcada mais uma etapa - a segunda - da vacinação em massa, por todo o país, do pessoal docente e não docente das escolas. O Governo já disse que espera que todos os professores possam ficar já vacinados.