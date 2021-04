Portugal pode atingir os 60 casos por 100 mil habitantes em "um a dois meses"

© José Sena Goulão/Lusa

Portugal atingir uma taxa de incidência da Covid-19 de 60 casos por 100 mil habitantes daqui a um a dois meses. Os dados constam do quarto relatório de monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19, elaborado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

Nas conclusões do relatório divulgado esta sexta-feira, pode também ler-se que a faixa etária com maior incidência da doença é a dos 30 a 35 anos, com 122 casos por 100 mil habitantes.

Por outro lado, o grupo etário com menor incidência é o dos 85 anos, com 36 casos por 100 mil habitantes, "o que reflete um risco de infeção muito inferior ao risco da população em geral".

Quanto ao índice de transmissibilidade (Rt), é de 0,98 a nível nacional e está abaixo de 1 em quase todas as regiões: a única exceção é o Norte, com um valor de 1,07.

A testagem realizada a nível nacional tem devolvido apenas 1,3% de casos positivos, um valor que está abaixo do objetivo definido pelo Governo, de 4%. A proporção de notificações com atraso para casos positivos "mantém a tendência decrescente".

"Todos os casos" de infeção foram isolados "em menos de 24 horas após a notificação" e "89,3% dos seus contactos" foram rastreados e isolados.

A variante britânica do SARS-CoV-2 (B.1.1.7) continua a ser a que apresenta maior prevalência no país, representando 82,9% dos casos analisados em março.

Seguem-se a variante associada à África do Sul (B.1.351), com uma prevalência de 2,5% (54 casos) e a variante de Manaus (P.1), que representou 0,4% (29 casos).

O conjunto dos dados analisados pelas autoridades portuguesas sugere uma transmissão comunitária "de moderada intensidade e reduzida pressão nos serviços de saúde".

LEIA AQUI O RELATÓRIO NA ÍNTEGRA

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal manteve-se esta sexta-feira nos 0,98 enquanto a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias desceu para 72,1, segundo dados hoje divulgados.

Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, apontavam para um Rt de 0,98 e uma incidência de 72,7 casos por 100.000 habitantes.

