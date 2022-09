Portugal pronto para apoiar taxa sobre lucros, os grupos para a vacinação contra a Monkeypox e outros destaques TSF

© Rodrigo Antunes/Lusa

Por TSF 20 Setembro, 2022 • 21:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro António Costa garantiu esta terça-feira que Portugal vai apoiar a decisão europeia relativamente às taxas para as empresas que produzem combustíveis fósseis. "Do nosso lado continuamos a fazer o trabalho de casa, essa avaliação", referiu.

A Direção Geral da Saúde definiu os grupos que estão abrangidos pela vacinação preventiva contra a Monkeypox: homens que têm sexo com homens, pessoas trans, em profilaxia pré-exposição para o VIH e profissionais de saúde com elevado risco de exposição ao vírus são alguns dos referidos.

Já no combate à Covid, o presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge considerou que a recomendação da DGS para o uso de máscara em ambientes fechados com aglomerados de pessoas, incluindo transportes públicos, deve ser inserida no "novo normal".

A Ribeira do Porto é agora um dos tesouros da cultura cinematográfica. O selo é da Academia Europeia de Cinema e deixa o presidente da câmara municipal, Rui Moreira, "muito satisfeito".

O antigo inspetor da Polícia Judiciária Gonçalo Amaral considerou que a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) de ilibar o Estado português relativamente à queixa dos pais de Maddie McCann "é uma vitória da justiça".

No futebol, a Rússia está fora do apuramento para o Europeu de 2024.

É uma notícia TSF: o treinador português Ricardo Soares pode estar prestes a voltar a Portugal para treinar o FC Famalicão.