Portugal (quase) todo em casa. Um confinamento mais brando e a "caixa de ferramentas dos psicólogos"

Em primeiro lugar nos assuntos que definiram a manhã desta sexta-feira, está o confinamento geral, em vigor desde a meia-noite. Mas as medidas mais brandas deste novo recolhimento estão a agravar as previsões de novas infeções.

E porque estar confinado pode trazer de volta sentimentos de ansiedade, a TSF traz-lhe uma "caixa de ferramentas", desenvolvida pela Ordem dos Psicólogos, para lidar com esta fase.

Na ordem do dia, está também o plano de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF). O organismo deverá ter um novo nome e funções distribuídas pelas várias polícias.

Em destaque ainda a morte de Pierre Cherpin, no Rali Dakar. O piloto francês não sobreviveu a um acidente de mota durante a prova.

Por último, para entrar já no espírito do "clássico" que se joga esta noite, entre FC Porto e Benfica, uma entrevista TSF de antevisão do duelo, com o treinador Vítor Pereira.