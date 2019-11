Portugal quer atrair 2500 milhões de euros para a exploração espacial

© Paulo Spranger/Global Imagens

O Governo espera atrair para a área da exploração espacial, entre 2020-2030, um investimento público e privado na ordem dos 2500 milhões de euros. Em dez anos, o executivo espera que a aposta no setor leve à criação de mais empresas e de mais postos de trabalho qualificados.

"Queremos multiplicar por dez vezes a faturação das empresas que trabalham em Portugal na área do espaço, na próxima década, que hoje representam cerca de 50 milhões de euros. [Queremos] criar mil empregos qualificados em Portugal na área do espaço, atraindo empresas estrangeiras", revelou à TSF o ministro do Ensino Superior.

Manuel Heitor vai apresentar estas metas na reunião do Conselho Ministerial da Agência Espacial Europeia, que se realiza esta quarta-feira em Sevilha. Nesse encontro, os Estados-membros da Agência vão definir a estratégia e os níveis de investimento para os próximos cinco anos, nomeadamente em programas de exploração espacial, de modo a fortalecer os projetos europeus nesta área.

Nesta reunião Portugal vai assumir juntamente com França, a presidência do Conselho Ministerial da Agência Espacial Europeia, durante os próximos dez anos.