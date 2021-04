Portugal recebe 30 mil vacinas da Janssen esta quarta-feira

© Stephen Zenner/AFP

Portugal recebe, na próxima quarta-feira, um primeiro lote de 30 mil vacinas da Janssen contra a Covid-19. A notícia é avançada pelo jornal Público, que dá conta de que, com a chegada destes fármacos de dose única, o país ficam com 1,9 milhões de doses disponíveis para administrar durante o mês de abril.

A vacina da farmacêutica que pertence ao grupo Johnson & Johnson foi aprovada a 11 de março pela Agência Europeia do Medicamento e pode ser armazenada durante três meses num frigorífico normal, algo que facilita a logística de distribuição e aplicação da mesma. É comercializada em frascos de cinco doses de 0,5 mililitros e, uma vez fora do frigorífico, tem um prazo máximo de 12 horas para ser administrada.

O acordo da Comissão Europeia com a Janssen prevê a compra de 200 milhões de doses do fármaco em 2021, com a possibilidade de comprar ainda mais 200 milhões de doses. Neste segundo trimestre do ano devem chegar a Portugal 1,25 milhões de doses,

O Público adianta também que, na próxima quarta-feira, as autoridades de saúde dão uma conferência de imprensa para explicar de que forma é que o plano de vacinação vai agora evoluir.

Em declarações ao jornal, o coordenador da task force para a vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo, adiantou que Portugal deve receber, entre as quatro vacinas (Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen), 8,8 milhões de doses até junho e a meta é agora a de chegar à primeira semana desse mês com pelo menos uma dose de uma vacina administrada a todos os cidadãos acima dos 60 anos de idade.

