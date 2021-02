Portugal recebe ajuda alemã, uso indevido de vacinas e outros destaques da TSF

© José Sena Goulão/Lusa

Portugal vai mesmo receber ajuda no combate à Covid-19. O ministério da Saúde confirmou, esta segunda-feira, que vai receber 26 profissionais de saúde alemães, entre eles oito médicos, material clínico, entre eles 50 ventiladores. Tudo isto chega a território nacional na próxima quarta-feira.

Os problemas e controvérsias em torno da vacinação vão continuando. Desta vez em Portimão, onde a presidente da câmara foi vacinada contra a Covid-19. A autarca garante que foi vacinada porque está a fazer voluntariado no Portimão Arena, onde está instalado um internamento para doentes com Covid-19.

O Governo já avisou: há "tolerância zero" para situações como esta. Foi também no Algarve, mas em Faro, que o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, avisou que a vacinação indevida é "inaceitável". Horas mais tarde, depois de ter reunido precisamente com a equipa de trabalho que coordena o plano de vacinação, a ministra da Saúde, Marta Temido, reforçou a mensagem.

Há palavras que deixam marca. Outras são marcadas na pele sem que seja preciso ir lê-las ao dicionário. "'Ó preta, vai para a tua terra." A atriz portuguesa Isabél Zuaa tinha três anos quando ouviu esta frase. O resto é uma história de vida que partilhou com a TSF.

A noite que agora começa é de futebol em Portugal. Começou com a vitória do FC Porto sobre o Rio Ave. O sotaque sul-americano de Luis Díaz e Evanílson garantiu golos, mas Taremi, um velho conhecido de Vila do Conde, também soube deixar marca.

A noite fecha-se com um dérbi em Alvalade. É aqui que pode encontrar tudo sobre o Sporting-Benfica: