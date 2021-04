Portugal recebe esta semana as primeiras doses da vacina Johnson & Jonhson

A ministra da Saúde, Marta Temido © Mário Cruz/Lusa

Portugal recebe, ainda esta semana, as primeiras doses da vacina Johnson & Jonhson. A ministra da Saúde, Marta Temido, teve conhecimento do pedido de suspensão desta vacina de toma única nos EUA, por parte da FDA, durante a reunião com o Infarmed e afirma que, para já, é prematuro tecer considerações.

"Essa vacina ainda não foi iniciada no território da União Europeia. Os efeitos adversos estão descritos, mas num balanço risco/benefício, estes aspetos têm de ser considerados com aquilo que representam de vantagens face a eventuais riscos. Temos de confiar nas entidades reguladoras para continuarem a identificar casos e a comunicarem-nos com transparência", explicou Marta Temido.

As primeiras 30 mil doses da vacina desta farmacêutica chegam a Portugal esta semana, sendo esperado que o país receba, ainda durante o segundo trimestre deste ano, 1,25 milhões de doses, do total de 4,5 milhões de doses que o país deverá ter disponíveis ao longo de 2021.

