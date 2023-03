Portugal recebe este fim de semana a primeira edição da Women Aging Summit

A Women Aging Summit é uma cimeira dedicada ao envelhecimento feminino © Nuno Brites / Global Imagens

Portugal acolhe, este fim de semana, a primeira edição da Women Aging Summit, uma cimeira dedicada ao envelhecimento feminino. Saúde mental, combate ao preconceito, menopausa ou sexualidade vão ser os temas em destaque num evento dinamizado por duas empreendedoras portuguesas focadas no envelhecimento digno.

Rebeca Pinheiro da Silva é uma delas e contou à TSF que se trata de uma forma de abordar o assunto em várias vertentes de modo a que o processo de envelhecer seja pacífico.

"Fazer com que os participantes que estejam no Summit aprendam a viver de forma mais plena as várias fases do envelhecimento sem culpa nem preconceitos. Eu própria, perto dos 40 anos, tenho vivido muito como mãe, filha e profissional, todos estes papéis. Como é que vamos viver isto tudo de forma a termos paz interior? Isto é um tema, tocando também na parte de fim de vida, que é um tema muito relevante em Portugal", explicou Rebeca Pinheiro da Silva.

Para este envelhecimento saudável, Rebeca Pereira da Silva diz que a aposta no desenvolvimento pessoal é um caminho.

"Sinto-me muito mais em paz hoje em dia, muito mais confiante, porque tentei fazer muita coisa na área do desenvolvimento pessoal, para me conhecer. É um tema que também vai ser muito abordado para nós, cada vez mais, estarmos em paz connosco. Se estivermos bem conseguimos também estar melhor com os outros, trabalhar melhor", acrescentou a empreendedora.

A cimeira sobre envelhecimento feminino decorre na Central Tejo, em Lisboa, e conta com oradores das áreas da nutrição, saúde mental, desenvolvimento pessoal e sexualidade.