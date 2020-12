Portugal recebe mais 70 mil doses da vacina ainda este ano

A ministra da Saúde, Marta Temido © José Sena Goulão/Lusa

Marta Temido deu conta de que, após o parecer positivo da Agência Europeia do Medicamento à vacina da Pfizer contra a Covid-19, as primeiras doses vão chegar a Portugal "no dia 26 para começarem a ser administradas no dia 27".

"Isto significa que neste mês de dezembro teremos uma chegada de vacinas que atinge as 70 950 doses divididas nestas duas entregas, a primeira já prevista para o dia 26 de dezembro, e a segunda que agora acaba de ser anunciada para o dia 28 de dezembro", revelou Marta Temido, em conferência de imprensa esta quarta-feira.

O número total de vacinas no primeiro trimestre "não se irá alterar". Mas, com esta mudança, é possível alocar 9750 vacinas às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, distribuindo também mais vacinas aos profissionais que convivem diariamente com a Covid.

O Governo espera conseguir vacinar "cerca de 60%" dos profissionais prioritários identificados pelos hospitais portugueses e que todos os hospitais do SNS sejam abrangidos pela primeira distribuição de vacinas. Os planos delineados pelos hospitais vão agora ser "aferidos".

"No Natal e dias a seguir ao Natal esperam-nos dias de intenso trabalho, mas também de satisfação por esta oportunidade que se abre depois deste ano que foi tão difícil", acrescentou a ministra da Saúde.

