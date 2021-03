Portugal recebeu esta segunda-feira mais de 100 mil doses da vacina da Pfizer

© Wael Hamzeh/EPA (arquivo)

Portugal recebeu esta segunda-feira 101.790 doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19, adiantou fonte oficial do Ministério da Saúde, com um total de 11.700 doses a serem distribuídas para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

Esta foi a única entrega de vacinas formalizada esta segunda-feira e reforça o conjunto de vacinas já recebido pelo país desde o final de dezembro acima do milhão de doses.

Em Portugal, morreram 16.317 pessoas dos 804.562 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

