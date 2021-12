Portugal não registava um número tão elevado de novos casos diários desde 3 de fevereiro

© Igor Martins/Global Imagens

Estão confirmadas 18 840 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 17 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 253 094, mais 10 549 nas últimas 24 horas. O maior número de novos casos desde 3 de fevereiro, quando se registaram 9083 casos.

O boletim epidemiológico diário da DGS revela ainda uma diminuição do número de pessoas internadas, contabilizando esta quinta-feira 893 internamentos, menos 16 do que na quarta-feira, dos quais 148 em unidades de cuidados intensivos, menos sete nas últimas 24 horas.

Das 17 mortes, cinco ocorreram no Norte, três em Lisboa e Vale do Tejo, outras três no Centro, três no Algarve, duas na região autónoma da Madeira e uma no Alentejo.

Lisboa e Vale do Tejo é também a região com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (5350), seguindo-se o Norte (2817), o Centro (1465), o Algarve (328), o Alentejo (255), a Madeira (249) e os Açores (85).

Os casos ativos de Covid-19 aumentaram nas últimas 24 horas, totalizando 84.643, mais 6584 do que na quarta-feira, e recuperaram da doença 3948 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1 149 611.

Em relação ao dia anterior, as autoridades de saúde têm mais 5185 contactos em vigilância, totalizando 112 417 pessoas.

