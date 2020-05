Portugal regista 13 mortes e quase 1800 recuperados em 24 horas

© Pedro Correia/Global Imagens

Estão confirmadas 1231 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 13 nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 29209, mais 173 que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Até ao momento 6430 pessoas conseguiram recuperar, mais 1794 desde o último balanço.

Há 25360 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 2260 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas. Foram também registados até agora 263980 casos em que o resultado dos testes foi negativo.

No que toca aos óbitos, 698 foram registados no Norte, 223 no Centro, 279 na região de Lisboa, 15 no Algarve, um no Alentejo e 15 nos Açores. O arquipélago da Madeira continua a não registar vítimas mortais.

Entre os casos de contágio há mais doentes do sexo feminino (17095 mulheres e 12114 homens contraíram Covid-19). A maioria das pessoas que morreram depois de terem sido infetados pelo novo coronavírus tinham mais de 80 anos (824 casos).

O Norte é a região que regista o maior número de casos de contágio confirmados (16396), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (3628), da região Centro (8361), do Algarve (356) e do Alentejo (243). Há 135 casos nos Açores e 90 na Madeira.

Esta é a caracterização demográfica dos casos confirmados por concelho, segundo a informação reportada pelas Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas:

A DGS refere que a informação por concelho "refere ao total de notificações clínicas no sistema SINAVE, correspondente a 89% dos casos confirmados". Quando os casos confirmados são inferiores a 3, por motivos de confidencialidade, os dados não são apresentados.

