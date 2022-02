Portugal regista 35 mortes e 8463 novos casos de Covid. Rt e incidência baixam

© Pedro Correia/Global Imagens

Estão confirmadas 20.565 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 35 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 3.093.723, mais 8463 nas últimas 24 horas. É o menor número de novos casos desde 27 de dezembro de 2021.

O índice de transmissibilidade (Rt), que era de 0,88, continua a baixar estando agora em 0,81. O mesmo aconteceu com a incidência que diminuiu para 4989,6 casos de infeção por Covid-19 por cem mil habitantes. No último boletim era de 6099,6.

Atualmente, há 2364 pessoas internadas em enfermarias, mais 66 do que no último relatório. Estão menos sete doentes em unidades de cuidados intensivos, num total de 148.

Esta segunda-feira há 548.867 casos ativos, menos 20.861 do que no dia anterior. O mesmo aconteceu com os contactos em vigilância. São menos 13.194, totalizando 589.289. Recuperaram da infeção 29.289 pessoas em 24 horas.

As regiões que mais contribuíram para os novos casos foram o Norte (2764) e Lisboa e Vale do Tejo (2529). No Centro há mais 1333, no Algarve mais 680, na Madeira mais 474, nos Açores mais 370 e no Alentejo mais 313.

Quanto às mortes, 16 aconteceram no Norte, 11 em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, duas no Alentejo e outras duas no Algarve. As regiões autónomas não registaram qualquer óbito por Covid-19.

