Portugal regista 38.136 novos casos de Covid-19 e mais 33 mortes

Estão confirmadas mais 33 mortes devido à Covid-19 em Portugal, num total de 19.270, de acordo com o último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 38.136 novas infeções, e há registo de 1.852.703 casos desde o início da pandemia em Portugal.

Estão agora interadas 1.733 pessoas infetadas com o vírus SARS-CoV-2, mais 34 do que na sexta-feira, sendo que 163 delas estão em unidades de cuidados intensivos (mais uma do que há 24 horas).

Os 33 óbitos das últimas 24 horas registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (14), na região Norte (12), no Centro (cinco), no Alentejo (um) e na Madeira.

Neste momento, há 309.633 casos ativos (mais 10.036 do que na sexta-feira).

