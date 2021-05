Portugal regista 435 novos casos de Covid-19 e 2 mortes. Rt mantém-se em 1,07

© Artur Machado/Global Imagens

Por TSF 31 Maio, 2021 • 14:09 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista esta segunda-feira 435 novos casos de Covid-19 e duas mortes atribuídas à doença nas últimas 24 horas. O Rt a nível nacional mantém-se em 1,07.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais casos confirmados, com 240 dos 435 registados.

Os internamentos em enfermaria registaram um aumento de 12 casos, passando a 283. Nas unidades de cuidados intensivos registou-se uma diminuição, com menos dois internamentos, totalizando 52.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 111 casos, para um total de 22 933 e que 322 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas, num total de 809 135 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, em Portugal morreram 17 025 pessoas. Segundo o boletim, a região Norte tem esta segunda-feira 113 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 340 411 casos de infeção e 5355 mortes, desde o início da pandemia.

Na região Centro registaram-se mais 12 casos, acumulando-se 119 849 infeções e 3022 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 10 casos, totalizando 30 189 infeções e 971 mortos.

Na região do Algarve, o boletim revela que foram registadas mais 16 infeções, acumulando-se 22 286 casos e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 13 novas infeções, contabilizando 9718 casos e 69 mortes devido à Covid-19.

Os Açores registam 31 novos casos, contabilizando 5428 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19