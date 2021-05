Mais quatro mortes e 485 novos casos. Rt regista subida ligeira

Aveiro © Maria João Gala/Global Imagens

Portugal regista mais quatro mortes e 485 novos casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da epidemia em Portugal, já 16.998 pessoas morreram devido à Covid-19 e 840.493 ficaram infetadas.

Nas últimas 24 horas, nove pessoas saíram das unidades hospitalares de internamento, que têm agora 248 pacientes. As unidades de cuidados intensivos mantêm-se com a mesma ocupação, com 71 camas preenchidas.

O Rt situa-se agora em 0,93, e uma décima abaixo para o continente (0,92).

