Portugal regista 5286 novos casos de Covid-19 e 15 mortes. Rt e incidência sobem

Estão confirmadas 18.587 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 15 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.177.706, mais 5286 nas últimas 24 horas.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Nas últimas 24 horas, foram assinalados mais 2250 casos ativos, perfazendo agora os 62.834. Há ainda mais 2539 contactos em vigilância, aumentando o total para 82.077.

Nos hospitais portugueses, há 917 pessoas internadas com Covid-19, e 138 em unidades de cuidados intensivos.

Subiu, de terça-feira para quarta, o valor do Rt nacional (de 1,10 para 1,11). Também sobreu um aumento a incidência, de 410,4 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes, para 438,4 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes.

Lisboa e Vale do Tejo é a região do país com mais novos casos diagnosticados nas últimas 24 horas (1796), seguindo-se o Norte (1600), o Centro (1315), o Algarve (338) e o Alentejo (122).

Das 15 mortes, cinco ocorreram no centro, quatro em Lisboa e Vale do tejo, três no Algarve, duas no Norte e uma no Alentejo.

* Em atualização

