Portugal não registava um número de novos casos tão elevado desde fevereiro

Estão confirmadas 18.514 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 22 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.163.001, mais 5649 nas últimas 24 horas. É preciso recuar a fevereiro para encontrar um número tão elevado de infeções diárias. A 6 de fevereiro, foram detetados 6132 casos de Covid-19.

Também no que diz respeito ao número de óbitos, este é o registo mais alto desde 10 de março, quando houve também 22 mortos devido à Covid-19.

Nas últimas 24 horas, forem detetados mais 2394 casos ativos, totalizando agora 58.833. Houve ainda um aumento dos contactos em vigilância (mais 2725) para 74.755.

De sexta-feira para sábado, 3233 foram dadas como recuperadas.

Nas últimas 24 horas, registou-se uma diminuição de 23 pessoas internadas em enfermarias, devido à Covid-19, e há agora mais uma nos cuidados intensivos. No total, há nos hospitais portugueses 879 utentes internados com a doença, e 130 em UCI.

A maior parte dos novos casos foi diagnosticada na região Norte (1775), seguindo-se Lisboa e a Vale do Tejo (1699 casos) e zona Centro (1474).

Das 22 mortes, sete ocorreram na região Norte, cinco em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Centro, quatro no Algarve e duas na Madeira.

