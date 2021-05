Portugal regista 598 novos casos de Covid-19 e uma morte. Rt situa-se em 1,07

Porto © Igor Martins/Global Imagens

Portugal regista esta sexta-feira 598 novos casos de Covid-19 e um óbito atribuído à doença nas últimas 24 horas.

Ao nível dos internamentos, registou-se um aumento: há mais 13 camas ocupadas, passando a haver 246 internadas devido à Covid-19. Há agora 52 pessoas com a infeção em UCI, o que representa uma diminuição em uma cama dos cuidados intensivos.

De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a que tem mais novos casos confirmados com 295 dos 598 registados.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos mais 82 casos, num total de 22.534.

Desde o início da pandemia em Portugal, já foram detetados 847.604 casos de infeção e 17.023 morreram com a doença.

O número de contactos que as autoridades de saúde têm em vigilância mantém-se acima dos mil, havendo nesta sexta-feira mais 1053 pessoas vigiadas, num total de 22.887.

O mais recente relatório de vacinação da DGS indica que já estão vacinadas contra a doença 5.265.575 pessoas, das quais 1.672.853 com a imunização completa.

Segundo o boletim, a região Norte tem esta sexta-feira 171 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 339.974 casos de infeção e 5354 mortes, desde o início da pandemia.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 295 casos, contabilizando-se até agora 320.460 casos e 7212 mortes atribuídas à Covid-19.

Na região Centro registaram-se mais 54 casos, acumulando-se 119.754 infeções e 3021 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 15 casos, totalizando 30.153 infeções e 971 mortos.

Na região do Algarve, o boletim revela que foram registadas mais 33 infeções, acumulando-se 22.234 casos e 363 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou sete novas infeções, contabilizando 9681 casos e 69 mortes devido à Covid-19.

Os Açores registam 23 novos casos, contabilizando 5.348 casos e 33 mortos desde o início da pandemia, segundo a DGS.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim.

O coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 462.1355 mulheres e 385.107 homens, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 362 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8941 eram homens e 8082 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

O índice de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-Cov-2 em Portugal, revelado esta sexta-feira, manteve-se em 1,07 e a taxa de incidência de casos de infeção por cem mil habitantes nos últimos 14 dias aumentou para 59,6.

A Covid-19 provocou, pelo menos, 3.513.088 mortos no mundo, resultantes de mais de 168,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

