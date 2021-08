Portugal com mais 1072 casos de Covid-19 e nove óbitos. Incidência e Rt descem

© Artur Machado/Global Imagens

Por TSF e Lusa 30 Agosto, 2021 • 14:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista nesta segunda-feira mais nove mortes atribuídas à Covid-19, e 1072 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2.

Estão confirmadas 17.730 mortes devido à Covid-19 em Portugal. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1036 019.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

As últimas 24 horas voltam a ficar marcadas por um aumento nos internamentos: há neste momento 705 pessoas internadas com Covid-19, mais sete desde domingo, e 149 camas ocupadas nos cuidados intensivos, mais uma do que as registadas no último boletim.

Mais 1141 pessoas foram dadas como recuperadas.

Quanto à distribuição de novos casos, o Norte foi a região que assinalou maior número de contágios, com 481. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 281, o Algarve, com 127, o Centro, com 88, e o Alentejo, com 73. A Madeira contabilizou mais 14 infeções, e os Açores oito.

Dos óbitos, três registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, dois no Norte, dois no Centro, um no Alentejo e um no Algarve.

A taxa de incidência de infeções nos últimos 14 dias e o índice de transmissibilidade do coronavírus SARS-CoV-2 registam nesta segunda-feira ligeiras descidas em relação a sexta-feira passada.

Segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado nesta segunda-feira, a taxa de incidência (média de novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias) nacional desceu de 312,7 para 297,7.

Em Portugal continental, a taxa de incidência desceu de 317,7 para 303,3.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - mantém-se em 0,99 em Portugal continental e desceu uma centésima para 0,98 em todo o território nacional.

Os dados do Rt e da incidência de novos casos por cem mil habitantes a 14 dias - indicadores que compõem a matriz de risco de acompanhamento da pandemia - são atualizados pelas autoridades de saúde à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira.

O nível de risco na matriz de monitorização da pandemia de Covid-19 fixa-se em 480 casos por cem mil habitantes a 14 dias, em vez dos anteriores 240.

De acordo com o portal do Governo para a Covid-19, "a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt, agora adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta passa para 240, nível de risco passa para 480)".

A Covid-19 provocou pelo menos 4.500.620 mortes em todo o mundo, entre mais de 216,34 milhões de infeções pelo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.721 pessoas e foram contabilizados 1.034.947 casos de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19