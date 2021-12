Portugal regista mais 14 mortes e 3591 casos de Covid. Internamentos descem

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 14 Dezembro, 2021 • 14:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 18.687 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 14 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.200.193, mais 3591 nas últimas 24 horas.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O número de internados nas enfermarias portuguesas caiu em 41, para 953, e há também menos duas pessoas internadas em unidades de Cuidados Intensivos, para um total de 142.

Das 14 mortes assinaladas, cinco foram registadas no Norte, quatro no Centro, três no Algarve, uma em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e outra na Madeira. A região com o maior número de casos diários é a de LVT, com mais 1159.

O número de casos ativos sofreu também uma redução e é agora de 65.757. O número de casos recuperados é, esta terça-feira, de mais 6358 e há mais 950 contactos em vigilância.

O Rt da doença em Portugal não foi atualizado, pelo que é de 1,09. A taxa de incidência nacional é de 485,3 casos de infeção por 100 mil habitantes.

© DGS

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19