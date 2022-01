Portugal regista mais 17 mortes e 38.734 casos de Covid. Rt desce e incidência sobe

© Patricia de Melo Moreira/AFP

Por Rui Oliveira Costa 07 Janeiro, 2022 • 16:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 19.071 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 17 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.577.784, mais 38.734 nas últimas 24 horas.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO NA ÍNTEGRA

O Rt nacional desceu de 1,41 para 1,32. A incidência, a nível nacional, aumentou de 2104,7 para 2438,8.

No boletim epidemiológico divulgado pela DGS esta sexta-feira, contam-se mais 42 pessoas internadas em enfermarias, subindo o total para 1353. Estão agora 161 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, mais três nas últimas 24 horas.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo (mais 15.606) e Norte (mais 14.689) foi a que mais contribuiu para o aumento do número de casos. Seguem-se o Centro (4558), a Madeira (1526), o Alentejo (1126), o Algarve (940) e os Açores (289).

Nas mortes, registam-se nove em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte e uma no Centro, Alentejo, Algarve e Madeira. Nos Açores não houve mais mortes por Covid-19.

A DGS contabilizou ainda mais 68000 casos ativos, perfazendo um total de 254.240. Estão agora 214.032 contactos em vigilância, mais 13.028 do que no dia anterior. Nas últimas 24 horas recuperaram da Covid-19 mais 31.917 pessoas

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19