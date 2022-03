Portugal regista mais 19 mortes e 14.595 novos casos de Covid

© Pedro Correia/Global Imagens

Estão confirmadas 21.039 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 19 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até este domingo é de 3.367.469, mais 14.595 nas últimas 24 horas.

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS, esta quarta-feira estão internadas 1174 pessoas, menos 51 do que na terça-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão agora 72 doentes, menos seis do que no dia anterior, embora nem todos os internamentos se devam à Covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos aumentou esta quarta-feira para 478.344, mais 3176 do que na terça-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 11.400 pessoas, para um total de 2.867.858 desde o início da pandemia.

*Notícia em atualização