Portugal regista mais 22 mortes e 26.419 casos de Covid. Internamentos sobem

Estão confirmadas 19.113 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 22 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.639.846, mais 26.419 nas últimas 24 horas.

Há, neste momento, 273.961 casos ativos. Das 22 mortes, 11 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, duas no Centro, Alentejo e Algarve e uma na Madeira.

Até ao momento, 1.346.772 pessoas conseguiram recuperar, das quais 10.758 nas últimas 24 horas.

Há ainda 224.673 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 1449 pessoas internadas (mais 61 do que nas últimas 24 horas), 150 das quais em cuidados intensivos (menos três do que no último registo).

