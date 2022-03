Portugal regista mais 23 mortes e 11.006 casos de Covid. Internamentos com grande descida

© Gerardo Santos/Global Imagens

Estão confirmadas 21.086 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 23 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 3.273.624, mais 11.006 nas últimas 24 horas.

Há, neste momento, 465.412 casos ativos.

Das 23 mortes, a maioria aconteceu na região Norte, que registou dez vítimas nas últimas 24 horas. Na região Centro foram registadas seis mortes, bem como na região Lisboa e Vale do Tejo. Desde segunda-feira, o Alentejo registou um óbito por Covid-19.

Até ao momento, 2.787.126 pessoas conseguiram recuperar, das quais 1752 nas últimas 24 horas.

Há agora 1358 pessoas internadas (menos 120 do que nas últimas 24 horas), 96 das quais em cuidados intensivos (menos seis do que no último registo).

