Portugal regista mais 25 mortes e 39.074 casos de Covid. Internamentos crescem

© Miguel A. Lopes/EPA

Por TSF 06 Janeiro, 2022 • 14:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 19.054 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 25 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.539.050, mais 39.074 nas últimas 24 horas.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO NA ÍNTEGRA

O número de casos ativos cresceu em 8342 para um total de 247.440, e há mais 3442 casos em vigilância, mas há registo de 30.707 casos de recuperação da doença.

Das 25 mortes registadas no último dia, 15 foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo - que é também a região com mais infeções diárias -, sete no Norte, uma nos Açores, uma no Alentejo e uma nos Açores.​​​​​​​​​​​​​​

A incidência nacional é de 2104,7 casos de infeção por 100 mil habitantes e o Rt é de 1,41.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19