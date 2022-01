Portugal com novo máximo de casos em dia com 33 mortos. Incidência dispara e Rt desce

© Artur Machado/Global Imagens

Estão confirmadas 19.413 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 33 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença, até agora, é de 2.003.169, mais 52.549 nas últimas 24 horas.

A incidência de infeções com o coronavírus subiram para 4490,9 casos por 100 mil habitantes em Portugal, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) desceu para 1,11.

Segundo o relatório da situação epidemiológica da DGS, o número de pessoas internadas nas enfermarias subiu em quatro pessoas, para 1959, e há mais sete doentes nas unidades de Cuidados Intensivos, com 153 no total.

Os casos ativos voltaram a aumentar nas últimas 24 horas, totalizando 356.477, mais 23.691 do que na terça-feira, e recuperaram da doença 28.825 pessoas, o que aumenta o total nacional de recuperados para 1.627.279.

Das 33 mortes, 15 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 10 na região Norte, cinco no Centro, uma no Alentejo, uma na Madeira e outra nos Açores.

Por regiões, Lisboa e Vale do Tejo continua a somar o maior número de casos confirmados de Covid-19 (781 628), com 16 192 novos casos nas últimas 24 horas, mas foi o Norte a regiao com um maior aumento em relaçao ao boletim de terça-feira, com 22.455 novos casos, 740 291 no total. Segue-se o Centro com 267.833 (mais 7744), o Algarve com 77.262 (mais 1960) e o Alentejo com 66 326 (mais 1502).

Nas regiões autónomas, a Madeira contabiliza, no total 50.163 casos, dos quais 1865 surgiram nas últimas 24 horas, e os Açores 19.666 (mais 831).

* Notícia atualizada às 15h50

