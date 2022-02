Portugal regista mais 37 mortes e 14.160 casos de Covid. Internamentos com grande descida

© Rui Oliveira/Global Imagens

Estão confirmadas 20.796 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 37 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 3.178.029, mais 14.160 nas últimas 24 horas.

Há, neste momento, 504.185 casos ativos. Das 37 mortes, 16 aconteceram na região Norte, 11 na zona de Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Centro, uma no Algarve e uma no Alentejo.

Até ao momento, 2.653.048 pessoas conseguiram recuperar, das quais 26.828 nas últimas 24 horas.

Há ainda 521.186 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 1799 pessoas internadas (menos 137 do que nas últimas 24 horas), 118 das quais em cuidados intensivos (menos nove do que no último registo).

Portugal registou, pelo segundo dia consecutivo, menos de 2000 internamentos, o valor mais baixo do último mês, tendo-se verificado números idênticos a 16 de janeiro, quando estavam internados nas enfermarias dos hospitais 1813.

Também os cuidados intensivos registam uma ocupação semelhante à do início de dezembro de 2021.

