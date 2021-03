Portugal regista mais 38 mortes e 691 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

© LUSA

Portugal regista esta terça-feira mais 38 mortes e mais 691 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de segunda-feira.

Estão confirmadas 16.389 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 38 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 805.647, mais 691 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 65.793 casos ativos.

Há agora 1997 pessoas internadas (menos 170 do que nas últimas 24 horas), 446 das quais em cuidados intensivos (menos 23 do que no último registo).

Até ao momento, 723.465 pessoas conseguiram recuperar, das quais 3230 nas últimas 24 horas. Há ainda 36.859 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

