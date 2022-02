Portugal regista mais 38 mortes e 7107 novos casos de Covid

© José Carlos Marques/Global Imagens

Por TSF 27 Fevereiro, 2022 • 16:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 21.039 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 38 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até este domingo é de 3.258.409, mais 7107 nas últimas 24 horas.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Os internamentos sofreram um ligeiro aumento. Este domingo, estão 1 396 pessoas internadas em enfermarias, mais 18 do que no último boletim epidemiológico. Nos cuidados intensivos está mais uma pessoa, num total de 102 doentes.

Este domingo há mais 6 457 casos ativos em Portugal, totalizando 452 758 infetados. Recuperaram da infeção 612 pessoas nas últimas 24 horas e há 159.499 contactos em vigilância, menos 266.973.

A região onde se registaram mais novos casos de Covid-19 foi Lisboa e Vale do Tejo (2531). Segue-se o Norte (1535), o Centro (1478), o Algarve (424), os Açores (624), o Alentejo (408) e a Madeira (338).

No Centro morreram 10 pessoas, no Norte e Lisboa e Vale do Tejo morreram nove pessoas, no Alentejo quatro pessoas e no Algarve, Açores e Madeira morreram duas pessoas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19

Notícia atualizada às 16h58