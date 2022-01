Portugal regista mais 41 mortes e 65.706 casos de Covid. Internamentos descem

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Estão confirmadas 19.744 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 41 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 2.443.524, mais 65.706 nas últimas 24 horas.

O número de doentes internados caiu em 64, para 2249, e há agora também menos sete em Cuidados Intensivos, para um total de 147.

O número de casos ativos da doença cresceu em 42.167 para um total de 558.129, mas há registo de mais 23.498 casos de recuperação da doença. Há ainda mais 26.878 contactos em vigilância.

A região com o maior número de casos diários registados é o Norte, com 27.594. Lisboa e Vale do Tejo regista a maioria das mortes no último dia, com 17.

A incidência nacional da Covid-19 é de 5728,4 casos por 100 mil habitantes e o Rt nacional situa-se em 1,17.

