Portugal regista mais 44 mortes e 30.757 novas infeções por Covid. Internamentos diminuem

Estão confirmadas 20.302 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 44 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 2.963.747, mais 30.757 nas últimas 24 horas.

Esta terça-feira, o número de internamentos baixou. Estão 2419 pessoas em enfermarias, menos 141 do que na segunda-feira, e há menos sete internados em unidades de cuidados intensivos, num total de 171.

Em Portugal, existem menos 8150 casos ativos, totalizando 599.997. Nas últimas 24 horas, recuperaram 38.863 pessoas da Covid-19 e estão 655.520 contactos em vigilância, menos 10.014.

O índice de transmissibilidade está em 0,97, já a incidência é de 6901,0 casos de infeção por Covid-19 por 100 000 habitantes.

A região que mais contribuiu em novos casos foi o Norte, com 10.725 novas infeções. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (8935), Centro (6710), Alentejo (1547), Algarve (1176), Açores (1152) e Madeira (512).

Quanto às mortes, registaram-se 14 no Norte, 12 em Lisboa e Vale do Tejo, nove no Centro, seis no Algarve, duas na Madeira e uma no Alentejo. Não existiram mortes nos Açores.

