Portugal regista mais 44 mortes e 63.833 casos de Covid. Incidência sobe e Rt desce

Estão confirmadas 19.788 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 44 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 2.507.357, mais 63.833 nas últimas 24 horas.

A incidência nacional de infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 aumentou de 5728,4 casos por 100 mil habitantes para 6130,9. Já o índice de transmissibilidade (Rt) estava em 1,17 e está agora em 1,16, segundo dados que a DGS divulgou esta sexta-feira.

Segundo o boletim epidemiológico diário, esta sexta-feira estão internadas 2320 pessoas, um aumento nas últimas 24 horas - mais 71 do que na quinta-feira.

Verificou-se também uma subida nos internados em unidades de cuidados intensivos, que são agora 152 (mais cinco do que no dia anterior).

Já o número de casos ativos aumentou para 579.370, uma subida acentuada de mais 21.241 casos. Nas últimas 24 horas, 42.548 pessoas foram dadas como recuperadas, para um total de 1.908.199, e foram colocados em vigilância mais 21.147 contactos, que totalizam agora 594.382.

Das mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, 17 aconteceram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, 16 na região Norte, cinco na região Centro, três no Alentejo, duas no Algarve e uma nos Açores. Das pessoas com Covid-19 que morreram, 10.409 eram homens e 9379 eram mulheres.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na zona Norte, com 27.442 infeções (com um total de 960.221 casos e 6020 mortes com Covid-19 desde o início da pandemia).

