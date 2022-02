Mais 50 mortes e 47.199 novos casos. incidência sobe e Rt desce

© (Rui Oliveira/Global Imagens)

Estão confirmadas 20.127 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 50 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 2.843.029, mais 47.199 nas últimas 24 horas.

O Rt nacional desceu de 1,09 para 1,05. A incidência, a nível nacional, aumentou de 7081,7 casos por cem mil habitantes para 7163,7.

Segundo o boletim epidemiológico diário, esta sexta-feira estão internadas 2 445 pessoas, mais cinco do que na quarta-feira, 174 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais 19 em relação ao dia anterior.

O número de casos ativos voltou a aumentar, havendo agora 642 793, mais 680 do que na quinta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 46.469 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.180.109.

Das mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas, 17 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 16 no Norte, oito na região Centro, quatro no Algarve, três na Região Autónoma da Madeira e duas nos Açores.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região Norte, com 18.103 infeções, totalizando agora 1.099.251 casos desde o início da pandemia e 6.121 mortes associadas à Covid-19.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.

Notícia atualizada às 14h25

