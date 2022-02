Portugal regista mais 52 mortes e 34.023 casos de Covid. Rt e incidência descem

© José Coelho/Lusa

Por Cátia Carmo 09 Fevereiro, 2022 • 14:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 20.354 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 52 do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 2.997.770, mais 34.023 nas últimas 24 horas.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

O Rt nacional desceu de 0,97 para 0,92 A incidência, a nível nacional, diminuiu de 6901 casos por cem mil habitantes para 6562,1.

Segundo o boletim epidemiológico diário, esta quarta-feira estão internadas 2435 pessoas, mais 16 do que na terça-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão menos oito, num total de 163. No domingo estavam internados 2511 pessoas, o valor mais alto desde 25 de fevereiro do ano passado.

O número de casos ativos voltou esta quarta-feira a diminuir, havendo agora 606.707, mais 6710 do que na terça-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 27.261 pessoas, passando a contabilizar um total de 2.370.709.

Das 52 mortes registadas nas últimas 24 horas, 17 ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Norte, 15 no Centro, duas nos Açores, uma no Alentejo, uma no Algarve e outra na Madeira.

O Norte continua a ser a região do país com mais novos casos diários, com mais 11.888 infeções, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com mais 9918, o Centro (6821), o Alentejo (1713), o Algarve (1951), os Açores (1142) e a Madeira (590).

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19