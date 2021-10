Portugal regista mais 883 casos e quatro mortes devido à Covid-19

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Estão confirmadas 18.129 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais quatro do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.084.534, mais 883, em comparação com os números de sexta-feira.

Dois dos óbitos reportados no último dia ocorreram na região Norte, e as restantes duas mortes são referentes a Lisboa e Vale do Tejo.

De um total de 30.955 casos ativos, 150 foram detetados de sexta-feira para sábado. Há ainda mais 146 casos em vigilância.

Desde que a Covid-19 foi encontrada em território nacional, 1.035.450 pessoas recuperaram da doença, nomeadamente 729 nas últimas 24 horas.

Há agora 274 pacientes internados com Covid-19, dos quais 55 encontram-se nos cuidados intensivos.

