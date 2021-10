Portugal regista mais cinco mortes e 313 novos casos de Covid. Rt e incidência sobem

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Estão confirmadas 18 138 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais cinco do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 085 451, mais 313 nas últimas 24 horas.

O Rt nacional subiu de 1,02 para 1,06. Já a incidência, a nível nacional, aumentou de 86,1 casos por cem mil habitantes para 92,4.

De acordo com o portal do Governo para a Covid-19, "a monitorização da evolução da pandemia continuará a ser feita com base nos indicadores de incidência e Rt, adaptados de acordo com a evolução da vacinação (nível de alerta é de 240, nível de risco é de 480)".

Segundo os dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), estão internadas 290 pessoas, mais 21 do que as registadas no domingo, 59 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais sete do que no dia anterior.

Dois dos óbitos ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo, um na região Centro e outro no Algarve. Nas últimas 24 horas recuperaram da doença mais 284 pessoas, aumentando o total para 1 035 977 recuperados.

Há esta segunda-feira mais 24 casos ativos, num total de 31 336 casos, e mais 321 contactos em vigilância, num universo de 21 124.

Todas as regiões do país, incluindo as regiões autónomas, registam novos casos nas últimas 24 horas, mas a maioria concentra-se nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (+118), Norte (+90) e Centro (+46).

Quanto aos óbitos, desde o início da pandemia morreram 9513 homens e 8625 mulheres.

