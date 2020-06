Portugal regista mais dois mortos e 292 novos contágios por Covid-19

Mais de 25 mil pessoas já conseguiram recuperar da Covid-19 © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Estão confirmadas 1530 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais duas nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 39133, mais 292 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em comparação com os dados de sábado, constatou-se um aumento de óbitos de 0,13%. Já os casos de infeção subiram 0,75%.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de Covid-19 atingiu os 16.762 casos confirmados, mais 225 do que no sábado.

Existem, neste momento, 407 doentes internados, dos quais 69 estão em unidades de cuidados intensivos.

Pelo menos 25376 pessoas já conseguiram recuperar da Covid-19.

Há ainda 30855 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 1826 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

No que toca aos óbitos, 814 foram registados no Norte, 436 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 248 no Centro, 15 no Algarve, 15 nos Açores e dois no Alentejo. O arquipélago da Madeira continua a não registar vítimas mortais.

No total, o Norte é a região que regista o maior número de casos de contágio confirmados (17249), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (16762), da região Centro (3991), do Algarve (521) e do Alentejo (374). Há ainda 144 casos nos Açores e 92 na Madeira.

